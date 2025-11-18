Le opposizioni attaccano il sindaco sulla concessione dello stadio | Pasticcio burocratico gravi vizi di legittimità
Lo stadio Renzo Barbera finisce al centro di una disputa fra i consiglieri Ugo Forello (Oso), Carmelo Miceli (Progetto Civico Italia) e Mariangela Di Gangi (Pd) e il sindaco Roberto Lagalla, con tanto di botta e risposta sulla legittimità della proroga di sei anni della concessione decisa dalla. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Stadio Renzo Barbera, le opposizioni: «Pasticcio burocratico sulle concessioni» - «L’ambizioso progetto di una concessione novantennale è naufragato, sostituito da un rinnovo di soli 6 anni che, oltre ad essere un ripiego al ribasso, presenta gravi vizi di legittimità», attaccano i ... Segnala msn.com
