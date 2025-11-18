Le ombre della fede | le storie di abusi sessuali e pedofilia nelle chiese romagnole
Le voci arrivano sempre piano, come un sussurro che attraversa i corridoi delle canoniche o le sacrestie di paese. Prima un sospetto, poi un racconto sommesso, infine il coraggio di parlare (quando si riesce a trovarlo). Sacerdoti, laici, scout, educatori e catechisti hanno approfittato. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Le ombre della fede: le storie di abusi sessuali e pedofilia nelle chiese romagnole - La Rete l’Abuso documenta casi, condanne e testimonianze, svelando un fenomeno troppo spesso nascosto ... Da forlitoday.it
Abusi, in 20 anni 613 fascicoli dall’Italia alla dottrina della fede - La Cei, in accordo con il dicastero per la Dottrina della Fede, avvierà al più presto un’indagine sui 613 fascicoli depositati dalle diocesi italiane presso lo stesso Dicastero dal 2000 a oggi, ... Scrive avvenire.it