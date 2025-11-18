Le nuove stelle della Michelin 2026

Linkiesta.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, in occasione della presentazione della 71esima edizione della Guida Michelin Italia, sarà possibile seguire in diretta l’evento a partire dalle 11:45 sui canali social Michelin. E mentre ci godiamo la presentazione, un bigino stringato che racconta quello che dobbiamo sapere di questa guida di riferimento per i gourmand di tutto il mondo. La guida Michelin nasce a fine Ottocento come strumento per far viaggiare di più gli automobilisti e consumare più pneumatici. Creata dai fratelli André ed Édouard Michelin, inizialmente era gratuita e raccoglieva officine, alberghi e ristoranti utili ai primi automobilisti. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

le nuove stelle della michelin 2026

© Linkiesta.it - Le nuove stelle della Michelin 2026

Altre letture consigliate

nuove stelle michelin 2026Guida Michelin 2026, il giorno delle stelle. Data, orari e collegamenti: tutto sulla cerimonia - Al Teatro Regio di Parma si assegnano i riconoscimenti più prestigiosi della cucina italiana, che a dicembre l’Unesco potrebbe decretare “patrimonio immateriale dell'umanità. Si legge su quotidiano.net

Guida Michelin 2026: svelati i nuovi 24 Bib Gourmand. Emilia Romagna in testa con 34 indirizzi In evidenza - prezzo illumina la selezione 2026 In vista dell'attesissima presentazione della 71ª edizione della Guida MICHELIN Italia, prevista al Teatro Regio ... Riporta gazzettadellemilia.it

nuove stelle michelin 2026Tra il verde che svanisce e le stelle che tremano: la Michelin rimescola le carte - La sostenibilità esce dai premi e rientra nei comportamenti, mentre sale l’attesa per le nuove assegnazi ... Lo riporta italiaatavola.net

Cerca Video su questo argomento: Nuove Stelle Michelin 2026