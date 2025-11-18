Le New Balance 992 Dark Ice Wine sono un omaggio a una famosa bevanda natalizia
All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Le New Balance 992 Dark Ice Wine arrivano in tempo per la stagione fredda, e lo fanno con un cenno tanto sottile quanto delizioso: trasformare una delle silhouette più amate del marchio in un omaggio cromatico all’ice wine, quel vino invernale che esiste solo grazie a una miscela quasi alchemica di pazienza, clima estremo e uve pressate quando sono già congelate. Un processo tanto meticoloso e raro quanto l’impegno stesso di New Balance nel mantenere vivo il lascito di una sneaker nata per correre e diventata, decenni dopo, un’icona culturale. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
News recenti che potrebbero piacerti
A touch of fire within balance. in Dark Red Layer — harmony shaped with intensity and grace. #DanshariEyewear #Chowa #MadeInJapan - facebook.com Vai su Facebook
This Classic New Balance Sneaker Continues to Prove Why It’s an Icon Among Icons - First released in 2006 to celebrate New Balance’s 100th anniversary, the shoe promptly earned lasting notoriety as the go- Da gearpatrol.com
Bentornate New Balance 992 “Aged Well”! - L’amatissimo modello dal classico design made in USA è realizzato in collaborazione con il designer di Chicago Joe Freshgoods. Segnala msn.com
La New Balance 992 Marsh Green è una sneaker che grida estate ma che può essere indossata tutto l'anno - Le New Balance 992 Marsh Green non arrivano solo per dominare l’estate 2025, ma anche per ricordarci perché questo modello è, da oltre vent’anni, uno dei grandi classici del brand di Boston. Da gqitalia.it