All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Le New Balance 992 Dark Ice Wine arrivano in tempo per la stagione fredda, e lo fanno con un cenno tanto sottile quanto delizioso: trasformare una delle silhouette più amate del marchio in un omaggio cromatico all’ice wine, quel vino invernale che esiste solo grazie a una miscela quasi alchemica di pazienza, clima estremo e uve pressate quando sono già congelate. Un processo tanto meticoloso e raro quanto l’impegno stesso di New Balance nel mantenere vivo il lascito di una sneaker nata per correre e diventata, decenni dopo, un’icona culturale. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Le New Balance 992 Dark Ice Wine sono un omaggio a una famosa bevanda natalizia