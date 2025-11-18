Le gemelle Kessler primo sogno proibito degli italiani insieme alla Grande Inter
Simbolo di eleganza e rivoluzione, Alice ed Ellen hanno lasciato la vita come l’hanno vissuta: all’unisono. Negli anni 60 le loro gambe si mescolavano a quelle dei calciatori, nuovi eroi popolari. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Sono decedute le gemelle Alice e Ellen Kessler, lo riferisce l'agenzia di stampa Dpa. Avevano 89 anni e si sono spente a Gruenwald, nei pressi di Monaco di Baviera. Sembra che sia intervenuta la polizia che non ha fornito ulteriori dettagli. - facebook.com Vai su Facebook
