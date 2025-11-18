Le gemelle Kessler primo sogno proibito degli italiani insieme alla Grande Inter

Gazzetta.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Simbolo di eleganza e rivoluzione, Alice ed Ellen hanno lasciato la vita come l’hanno vissuta: all’unisono. Negli anni 60 le loro gambe si mescolavano a quelle dei calciatori, nuovi eroi popolari. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

