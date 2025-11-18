Roma, 18 novembre 2025 – Loretta Goggi rimane sconvolta quando apprende della modalità della morte delle gemelle Kessler. “Credevo fosse stato in un incidente stradale. D’altra parte erano talmente unite nella vita, nel lavoro. Anch’io ho una sorella a cui sono molto legata, ci sono tre anni di differenza (Daniela, ndr), spero davvero che ci succeda insieme, ma non potrei pianificare una cosa del genere, perché sono cattolica praticante. Ma non giudico”. Addio ad Alice ed Ellen Kessler, le gemelle che fecero sognare l'Italia Cosa hanno rappresentato le Kessler per chi ha lavorato così a lungo, come lei, nello spettacolo? “Le ricordo a Giardino d’inverno e le ho sempre seguite. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Le gemelle Kessler e il suicidio assitito. Loretta Goggi: “Scelta sconvolgente. Sono state un esempio”