Le gemelle Kessler e il suicidio assitito Loretta Goggi | Scelta sconvolgente Sono state un esempio
Roma, 18 novembre 2025 – Loretta Goggi rimane sconvolta quando apprende della modalità della morte delle gemelle Kessler. “Credevo fosse stato in un incidente stradale. D’altra parte erano talmente unite nella vita, nel lavoro. Anch’io ho una sorella a cui sono molto legata, ci sono tre anni di differenza (Daniela, ndr), spero davvero che ci succeda insieme, ma non potrei pianificare una cosa del genere, perché sono cattolica praticante. Ma non giudico”. Addio ad Alice ed Ellen Kessler, le gemelle che fecero sognare l'Italia Cosa hanno rappresentato le Kessler per chi ha lavorato così a lungo, come lei, nello spettacolo? “Le ricordo a Giardino d’inverno e le ho sempre seguite. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Leggi anche questi approfondimenti
Sono morte le gemelle Alice e Ellen Kessler, a Monaco di Baviera, in Germania, a 89 anni. Sono morte insieme. Con ogni probabilità tramite un suicidio assistito. Hanno scelto di andarsene insieme, liberamente, consapevolmente, come, per una vita, insieme - facebook.com Vai su Facebook
L'omaggio in video alle gemelle Alice e Ellen Kessler Vai su X
Le gemelle Kessler e il suicidio assitito. Loretta Goggi: “Scelta sconvolgente. Sono state un esempio” - Roma, 18 novembre 2025 – Loretta Goggi rimane sconvolta quando apprende della modalità della morte delle gemelle Kessler. Segnala quotidiano.net
Addio alle Gemelle Kessler: la polizia indaga sull’ipotesi suicidio assistito - Gemelle Kessler morte, indaga la polizia: ipotesi suicidio assistito. Si legge su rumors.it
Gemelle Kessler, unite nell’addio: doppio suicidio assistito a 89 anni. Ballando in tv cambiarono l’Italia - Alice ed Ellen hanno realizzato il desiderio più volte annunciato: morire insieme lo stesso giorno. Si legge su msn.com