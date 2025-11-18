Le gemelle Kessler e il regalo d'addio prima di morire Goggi | Vorrei andarmene anche io con mia sorella Daniela

Fanpage.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un regalo d'addio a Carolin Reiber, storica conduttrice tedesca e vicina di casa delle gemelle Kessler a Grünwald, con un biglietto che diceva: "Aprire solo il 18 novembre", un giorno dopo la loro morte programmata con suicidio assistito. Loretta Goggi sul rapporto simbiotico tra sorelle: "Anche vorrei andarmene con Daniela ma togliersi la vita non lo contempliamo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

