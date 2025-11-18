Le gemelle Kessler e il regalo d'addio prima di morire Goggi | Vorrei andarmene anche io con mia sorella Daniela
Un regalo d'addio a Carolin Reiber, storica conduttrice tedesca e vicina di casa delle gemelle Kessler a Grünwald, con un biglietto che diceva: "Aprire solo il 18 novembre", un giorno dopo la loro morte programmata con suicidio assistito. Loretta Goggi sul rapporto simbiotico tra sorelle: "Anche vorrei andarmene con Daniela ma togliersi la vita non lo contempliamo". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
MattinaRai1. . Addio alle Gemelle Kessler. In diretta a #StorieItaliane da Monaco di Baviera il racconto delle ultime ore delle sorelle Alice ed Ellen, unite nella vita, nella carriera e nella morte. - facebook.com Vai su Facebook
Secondo i media tedeschi le gemelle Kessler avrebbero fatto ricorso al suicidio assistito, una pratica che a determinate condizioni è ammessa in Germania. shorturl.at/zZYbj Vai su X
Le gemelle Kessler e il regalo d’addio prima di morire, Goggi: “Vorrei andarmene anche io con mia sorella Daniela” - Un regalo d'addio a Carolin Reiber, storica conduttrice tedesca e vicina di casa delle gemelle Kessler a Grünwald, con un biglietto che diceva: "Aprire ... Da fanpage.it
Beneficenza, l’ultimo gesto d’amore delle gemelle Kessler - hanno scelto di destinare il loro patrimonio a una vasta rete di realtà benefiche ... Segnala iodonna.it
Gemelle Kessler, l’incredibile testamento: a chi spetta il loro patrimonio milionario - La scomparsa delle gemelle Kessler riapre il mistero sulla loro eredità da capogiro: ecco a chi andrà davvero il patrimonio delle icone del varietà. Come scrive donnaglamour.it