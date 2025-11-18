Le due donne baresi che hanno picchiato e sequestrato un uomo dopo averci fatto sesso

LECCE - Una andrà a processo, con rito ordinario, l'altra sarà giudicata in abbreviato. È questo l'esito dell'udienza preliminare che si è tenuta ieri, lunedì 17 novembre 2025, davanti al gup del tribunale di Lecce Angelo Zizzari. Le due baresi Marilena Lopez (36 anni) e Federica Devito (26 anni). 🔗 Leggi su Baritoday.it

