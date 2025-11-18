Quando l’Italia non si qualifica al Mondiale, o rischia di non qualificarsi, è sempre colpa di qualcun altro. Del declino del Paese, dei troppi stranieri in Serie A, dei troppi immigrati. Oppure è colpa del potere, che è corrotto e toglie diritti a noi poveri Paesi europei svantaggiati, nonostante - lo sanno tutti! - il calcio lo abbiamo inventato noi. Che ingrati. «Ai miei tempi la seconda del girone andava direttamente al Mondiale: nel 1994 c’erano due africane e adesso otto. non aggiungo altro», ha detto per esempio, Gennaro Gattuso, dopo la vittoria contro la Moldavia del 13 novembre scorso. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Le dichiarazioni di Gattuso sulle Nazionali africane sono più gravi di quello che sembrano