Lbc | A Latina si piantano gli alberi ma poi non si curano e muoiono

A Latina gli alberi vengono piantati, ma poi non vengono curati, e di conseguenza muoiono. La denuncia è della consigliera comunale di Lbc, Loretta Isotton, che da molto tempo, sia in commissione che in Consiglio, denuncia questo stato di fatto. Ora lo evidenzia in una nota, cogliendo l’occasione. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Scopri altri approfondimenti

Domenica 16/11/2025 sono 231 anni dalla fondazione dell'attuale chiesa madre di Giarre (16/11/1794 - 16/11/2025). Duomo S. Isidoro Agricola Periodo di costruzione dell'edificio: 1794-1818 Pianta: A croce latina a tre navate. Committente: Mons. Bonadies c - facebook.com Vai su Facebook

"Colosseo", i residenti piantano nuovi alberi per combattere il degrado - «Si parla del Colosseo solo per il degrado ma l'obiettivo di oggi è dimostrare che si può far parte della visione futura dei nostri luoghi. Scrive ilmessaggero.it

Piantare alberi per rinfrescare le città: arrivano le “linee guida” - Densità abitative, sviluppo urbanistico e clima le rendono ecosistemi molto diversi tra loro. Riporta laprovinciapavese.gelocal.it

Piantano alberi in un quartiere e riducono il rischio di infarto e cancro dei residenti: lo studio - Uno studio rivoluzionario ha dimostrato che piantare alberi in un quartiere riduce l’infiammazione generale di chi ci vive, abbattendo al contempo il rischio di cancro, malattie cardiovascolari come l ... Segnala fanpage.it