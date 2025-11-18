Lazio Mandas chiede la cessione | quanto possono incassare i biancocelesti e dove può finire il portiere greco

2025-11-18 12:15:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: Tommaso Fefè 18 nov 2025, 13:15 Ultimi aggiornamenti: 18 nov 2025, 13:15 Mandas ha chiesto di essere ceduto a gennaio perché non trova spazio. La Lazio punta a fare plusvalenza, ma il valore è dimezzato rispetto a un anno fa Mandas dirà addio alla Lazio a gennaio. Le parole del procuratore del portiere greco qualche giorno fa avevano già anticipato questo scenario. Ora però c’è anche la conferma da parte dello stesso calciatore che ha chiesto espressamente la cessione. Lo racconta questa mattina il Corriere dello Sport, spiegando le motivazioni che hanno indotto il giocatore, classe 2001, a prendere questa decisione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com