Lazio l’aquila torna a volare allo stadio Olimpico! Svelato il nuovo simbolo biancoceleste sui canali ufficiali – FOTO

Lazio, il nuovo volo dell’aquila all’Olimpico: presentato il simbolo biancoceleste sui canali ufficiali – FOTO La Lazio ha svelato ufficialmente la sua nuova aquila con un annuncio sui canali social del club. Nell’immagine diffusa, il maestoso rapace appare al centro sportivo Fersini, pronto a diventare il nuovo emblema biancoceleste. Dopo quasi un anno dall’ultimo volo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Lazio, l’aquila torna a volare allo stadio Olimpico! Svelato il nuovo simbolo biancoceleste sui canali ufficiali – FOTO

