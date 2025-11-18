Lavori ancora non conclusi | l’istituto scolastico di Faiano resta chiuso fino a giugno

Salernotoday.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà chiuso fino alla fine dell’anno scolastico il plesso “Faiano”, interessato da un intervento di riqualificazione. Lo ha disposto il sindaco, Giuseppe Lanzara, con un’ordinanza che ha prorogato la stop alle attività nell’istituto di via Della Repubblica fino al 30 giugno. Le motivazioniAlla. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

