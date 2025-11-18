Lavori Anas tratto della superstrada Foligno-Civitanova chiuso al traffico

Controlli lungo la superstrada, tratto chiuso al traffico. Anas annuncia “ispezioni periodiche ordinarie delle gallerie” della Foligno-Civitanova. Ecco le modifiche alla viabilità. “Per consentire lo svolgimento delle attività - spiega la nota -, sono necessarie alcune limitazioni provvisorie. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

L’assessore Morolli ha incontrato i funzionari di Anas per fare il punto "I lavori per la circonvallazione partiranno all’inizio della primavera" . - facebook.com Vai su Facebook

Lavori per la superstrada: entro Natale cantieri chiusi. Attivi due interventi, uno nel tratto tra Morrovalle e Piediripa e l’altro tra Tolentino e Belforte - MACERATA Slalom tra i cantieri in superstrada con i relativi disagi per gli automobilisti dovuti ai cambi di corsia e doppio senso di circolazione. Segnala msn.com

Lavori in superstrada sulla Perugia-Bettolle: traffico deviato con uscita per Olmo - Da martedì 4 novembre , per 3 notti sarà chiusa la carreggiata in direzione Bettolle dalle 21 alle 6 del giorno successivo. Segnala corrieredellumbria.it

Superstrada: "Condizioni inaccettabili". Il sindaco di Vitorchiano ad Anas: "Rispetti gli impegni, subito i cantieri" - A tornare a sollecitare lavori di rifacimento della pavimentazione della statale 675 è Ruggero Grassotti, ... Scrive ilmessaggero.it