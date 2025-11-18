L' auto esce di strada e si ribalta su un fianco | soccorse due sorelle

Una autovettura con a bordo due sorelle è finita fuori strada e la coppia è rimasta lievemente contusa. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia, intervenuta sulla strada provinciale 1 nel tratto tra Santa Croce, la persona alla guida della macchina ha perso il controllo, facendo. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

