Latina alla guida ubriaco e senza patente | denunciato

Latina, 18 novembre 2025 – Nella nottata di ieri, i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Latina, durante un servizio di controllo alla circolazione stradale, hanno deferito, in stato di libertà, un uomo di 26 anni, di nazionalità rumena, poiché, all’esito di accertamento tramite etilometro, è risultato avere un tasso alcolemico superiore a quello consentito per legge. Nel corso delle verifiche è altresì emerso che l’uomo si era messo alla guida dell’autovettura in suo uso sprovvisto della patente di guida, perché mai conseguita. Nella circostanza, i militari dell’Arma hanno proceduto amministrativamente nei confronti di un 30enne rumeno, per incauto affidamento, poiché proprietario del veicolo in questione, che è stato sottoposto a fermo amministrativo, da lui affidato a soggetto privo di patente di guida. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Contenuti che potrebbero interessarti

La Provincia di Latina ha approvato con Decreto Presidenziale il Piano di Rotazione Ordinaria del Personale e delle Misure Alternative, previsto dalla Legge 190/2012 e dalle linee guida ANAC - facebook.com Vai su Facebook

Latina, ubriaco tampona un’auto e scappa: 50enne rintracciato e denunciato dalla Polizia Locale - Tampona un’auto e fugge: 50enne di Latina, ubriaco e senza patente, rintracciato e denunciato dalla Polizia Locale. Riporta latinaquotidiano.it

A Latina una 33enne guida con patente revocata e mezzo sotto fermo: la multa supera i 7 mila euro e ora rischia anche la confisca - 084 euro, sequestro e possibile confisca dopo il controllo degli agenti. Si legge su quotidianomotori.com

Fermato senza patente e ubriaco: spinge fidanzata a fare il test per lui - Ha tentato di ’salvarsi’ dalla prova dell’etilometro scambiandosi di posto con la fidanzata, ma la scena non è sfuggita agli occhi degli agenti. Riporta ilrestodelcarlino.it