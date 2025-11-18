Last samurai standing la miglior serie di arti marziali su netflix

una delle migliori nuove serie di arti marziali su Netflix. Nel panorama delle produzioni televisive dedicate alle arti marziali, Netflix si distingue con produzioni di alto livello, caratterizzate da trame coinvolgenti e combattimenti di grande effetto visivo. Tra le recenti aggiunte, si evidenzia Last Samurai Standing, una serie che ha già riscosso notevole successo sin dal suo debutto e che promette di affermarsi come uno degli appuntamenti imperdibili del genere. Questa produzione combina elementi di spessore storico con intense sequenze di lotta, offrendo agli spettatori un’esperienza visiva unica nel suo genere. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Last samurai standing la miglior serie di arti marziali su netflix

Approfondisci con queste news

«L’arte della spada diventa l’arte della verità. Chi vincerà determinerà quale aspetto del bushido meriti di sopravvivere. » Dal 13 novembre 2025 su Netflix è uscita Ikusagami – Last Samurai Standing, serie firmata da Michihito Fujii, Kento Yamaguchi e Toru Y - facebook.com Vai su Facebook

Last Samurai Standing è la nuova serie giapponese di Netflix. La prima stagione è composta da sei episodi (sì, sappiamo già che è la prima stagione e che prossimamente ce ne saranno altre). Racconta una storia semplice, tratta dal manga Ikusagami: siamo Vai su X

Samurai Last Standing 2: quando esce? - Per ora non lo sappiamo ancora, la serie, dopotutto, ha appena fatto il suo debutto su Netflix lo scorso 13 novembre 2025 dunque non possiamo ... Secondo today.it

Ikusagami – Last Samurai Standing, dal 13 novembre su Netflix - La nuova serie tv Ikusagami – Last Samurai Standing è disponibile in esclusiva globale su Netflix da giovedì 13 novembre 2025. Da tvserial.it

Last Samurai Standing – Stagione 2, si farà? tutto quello che sappiamo - Scopri se Last Samurai Standing avrà una Stagione 2: stato del rinnovo, data di uscita, cast previsto e ciò che Netflix potrebbe annunciare. cinefilos.it scrive