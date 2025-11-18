L' associazione Irpini per l' Irpinia dà vita al progetto di formazione nelle scuole Gli italiani e il Quirinale

L’Associazione Irpini per l’Irpinia promuove due giornate di formazione dedicate agli studenti con il progetto “Gli Italiani e il Quirinale” di Andrea Covotta, Direttore di Rai Quirinale e Vicepresidente dell’Associazione. Le lezioni saranno tenute da Covotta e saranno arricchite dalla. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it