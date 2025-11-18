L' associazione Irpini per l' Irpinia dà vita al progetto di formazione nelle scuole Gli italiani e il Quirinale

Avellinotoday.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Associazione Irpini per l’Irpinia promuove due giornate di formazione dedicate agli studenti con il progetto “Gli Italiani e il Quirinale” di Andrea Covotta, Direttore di Rai Quirinale e Vicepresidente dell’Associazione. Le lezioni saranno tenute da Covotta e saranno arricchite dalla. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

"Irpini per l'Irpinia" sostiene Sant'Andrea di Conza - L'associazione "Irpini per l'Irpinia", costituita con l'obiettivo di realizzare progetti concreti per il territorio lo scorso 23 novembre, data di grande rilevanza storica, supporta la candidatura di ... Riporta ansa.it

Irpinia, scossa di magnitudo 2.4 a San Sossio Baronia - I sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato il sisma alle 20. Lo riporta rainews.it

Irpinia, nuova scossa di magnitudo 3.1 - Oggi una serie di terremoti localizzati nell'area di Montefredane. Come scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Associazione Irpini Irpinia D224