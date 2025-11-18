L' associazione Irpini per l' Irpinia dà vita al progetto di formazione nelle scuole Gli italiani e il Quirinale
L’Associazione Irpini per l’Irpinia promuove due giornate di formazione dedicate agli studenti con il progetto “Gli Italiani e il Quirinale” di Andrea Covotta, Direttore di Rai Quirinale e Vicepresidente dell’Associazione. Le lezioni saranno tenute da Covotta e saranno arricchite dalla. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
SPECIALE ITV Omaggio dell’Irpinia ad Alfredo De Marsico a 40 anni dalla scomparsa. Oggi alle ore 18 lo speciale ITV sul grande giurista riassuntivo del convegno organizzato dall’Ordine degli avvocati e dall’Associazione culturale Irpini per l’Irpinia. #itv - facebook.com Vai su Facebook
"Irpini per l'Irpinia" sostiene Sant'Andrea di Conza - L'associazione "Irpini per l'Irpinia", costituita con l'obiettivo di realizzare progetti concreti per il territorio lo scorso 23 novembre, data di grande rilevanza storica, supporta la candidatura di ... Riporta ansa.it
Irpinia, scossa di magnitudo 2.4 a San Sossio Baronia - I sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato il sisma alle 20. Lo riporta rainews.it
Irpinia, nuova scossa di magnitudo 3.1 - Oggi una serie di terremoti localizzati nell'area di Montefredane. Come scrive rainews.it