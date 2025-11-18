L' assessore allo Sport sull' assalto al pullman del Chieti | Chi tiene davvero al calcio non tira sassi contro un autobus
“Quello che è accaduto è gravissimo, perché di certo non si risolve con la violenza un problema altrettanto grave che la squadra sta attraversando” commenta così l'assessore allo Sport del Comune di Chieti, Manuel Pantalone, la notizia dell'agguato subito domenica sera dai tesserati del Chieti. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
