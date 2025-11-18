L' asse della droga tra Spagna e Nebrodi inflitti oltre 150 anni di carcere

Quasi 200 anni di carcere e 18 condanne. Questi i numeri della sentenza emessa questo pomeriggio dal gup Monia De Francesco nei confronti degli indagati che avevano optato per il rito abbreviato al processo scaturito dall'operazione Mowing. Nel 2024 il blitz della Direzione Investigativa. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

