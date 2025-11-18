L’Asl Toscana cerca facilitatori per i pronto soccorso ecco i bandi Come partecipare

Firenze, 18 novembre 2025 – Nei pronto soccorso della Toscana sta per essere introdotta la nuova figura del “ facilitatore ”, un aiuto per prevenire violenze e aggressioni negli ospedali.  Sono stati pubblicati gli avvisi per la ricerca e selezione di quarantotto persone in tutta la Toscana per questa figura, al momento sperimentale, finanziati con fondi appositi dalla Giunta Regionale.    Il facilitatore, cosa fa. Può capitare che gli animi, dopo ore di attesa senza informazioni e in ansia per i propri familiari, si scaldino e i facilitatori saranno chiamati a intervenire e a fare da mediatori proprio in queste situazioni, al fine di creare un ambiente tranquillo e organizzato, diminuendo l’ansia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

