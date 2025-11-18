L’Asl Toscana cerca facilitatori per i pronto soccorso ecco i bandi Come partecipare
Firenze, 18 novembre 2025 – Nei pronto soccorso della Toscana sta per essere introdotta la nuova figura del “ facilitatore ”, un aiuto per prevenire violenze e aggressioni negli ospedali. Sono stati pubblicati gli avvisi per la ricerca e selezione di quarantotto persone in tutta la Toscana per questa figura, al momento sperimentale, finanziati con fondi appositi dalla Giunta Regionale. Il facilitatore, cosa fa. Può capitare che gli animi, dopo ore di attesa senza informazioni e in ansia per i propri familiari, si scaldino e i facilitatori saranno chiamati a intervenire e a fare da mediatori proprio in queste situazioni, al fine di creare un ambiente tranquillo e organizzato, diminuendo l’ansia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche questi approfondimenti
?Vuoi lavorare al Caf Toscana? Si cercano operatori fiscali per la campagna 2026: corsi e selezioni in corso. Candidature aperte fino al 16 novembre ? Scopri come candidarti su www.cafcisltoscana.it CAF CISL Toscana – competenza, fiducia e person - facebook.com Vai su Facebook
L’Asl Toscana cerca “facilitatori” per i pronto soccorso, ecco i bandi. Come partecipare - Alla figura, non sanitaria, serviranno empatia e saper ascoltare e prevenire violenze e aggressioni negli ospedali ... Da lanazione.it
Facilitatori nei pronto soccorso, pubblicati i bandi. Si cercano 48 persone in tutta la Toscana - Sono stati pubblicati gli avvisi per procedere alla selezione di quarantotto "facilitatori" dei pronto soccorso: una nuova figura sperimentale, ... Come scrive piananotizie.it
Sanità, arrivano i facilitatori nei pronto soccorso: pubblicati i bandi per 48 persone in tutta la Toscana - Pure altri pronto soccorso a maggior affluenza turistica potranno contare su un facilitatore in servizio per metà giornata: Santa Maria Nuova nel centro storico di Firenze per tutto l’anno, dodici ore ... Come scrive 055firenze.it