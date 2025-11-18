L’ascensore sociale in Germania si è rotto

Internazionale.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per chi proviene dalle classi più povere la possibilità di migliorare la propria condizione economica è drasticamente diminuita negli anni. Il futuro dei giovani dipende più che mai dal reddito dei genitori. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

