L’ascensore sociale in Germania si è rotto
Per chi proviene dalle classi più povere la possibilità di migliorare la propria condizione economica è drasticamente diminuita negli anni. Il futuro dei giovani dipende più che mai dal reddito dei genitori. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
va bene, ma se uno ha figli e si sacrifica di più e vuol comprare la seconda anziché il pellicciotto al cane o la vacanza super costosa, ha anche diritto di scegliere su cosa investire senza essere super tassato? Insomma, lo vogliamo questo ascensore sociale? Vai su X
Schlein ai giovani democratici: “Non accettiamo un mondo in cui la povertà si trasmette di generazione in generazione”...non è vero perché l' ascensore sociale è a disposizione di chi si dà da fare. - facebook.com Vai su Facebook