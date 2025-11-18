Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Antoine Semenyo è uno dei giocatori più richiesti nel mercato di gennaio. È stato riferito per la prima volta che il Bournemouth sarebbe disposto a vendere il suo giocatore di punta al giusto prezzo a gennaio. Seguirono rapporti successivi che suggerivano che i Cherries avessero preso contatto con il Liverpool, con la squadra di Arne Slot vista come favorita per ingaggiarlo. È stato inoltre riferito che lo stesso Semenyo vuole trasferirsi al Liverpool, nonostante il fermo interesse di Arsenal e Tottenham. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - L’Arsenal ha detto cosa deve fare per ingaggiare Semenyo a gennaio