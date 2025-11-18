Lars von Trier prepara la sua Enciclopedia del Caos | 100 episodi per raccontare un mondo irripetibile
Un’enciclopedia dell’arte e del cinema in 100 episodi a firma Lars Von Trier. La notizia giunge da Lecce, dove si sta svolgendo il Festival del Cinema Europeo. A raccontarlo è stata Louise Vesth, produttrice di Zentropa, vicina al 69enne regista danese. “Come tutti sapete, a Lars von Trier è stato diagnosticato il morbo di Parkinson. Ho avuto modo di incontrarlo la scorsa settimana e, nonostante le circostanze, devo dire che era di ottimo umore”, ha sottolineato la produttrice tra gli altri di Melancholia e Nymphomaniac. “Lars sta lavorando al suo ultimo progetto, After. Non è più impegnato per l’intera giornata come accadeva in passato, ma posso dire con certezza che si tratta di un lavoro in continua evoluzione”, ha continuato la Vesth prima di calare l’asso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
