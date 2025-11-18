L’Arno si ingrossa istrice resta bloccato | arrivano i vigili del fuoco animale salvato

Arezzo, 17 novembre 2025 – Un insolito e delicato salvataggio. È stato portato a termine dai vigili del fuoco del comando di Arezzo, intervenuti nel comune di Subbiano per salvare un istrice. Nel pomeriggio di oggi, lunedì 17 novembre, l’animale era rimasto bloccato nell’alveo del fiume Arno, isolato su un piccolo isolotto dopo il repentino innalzamento del livello del fiume causato dalle abbondanti piogge. L’istrice, che non riusciva a raggiungere la riva in sicurezza, è stato individuato dagli operatori della Fauna Selvatica che dopo alcuni tentativi andati a vuoto hanno richiesto il supporto dei vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

