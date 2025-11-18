L’argomento economico contro la spesa militare è una fregatura

L’argomento economico contro le spese per la difesa è il più utilizzato dai populisti di destra e di sinistra, da Matteo Salvini a Maurizio Landini, passando ovviamente per Giuseppe Conte e tutto il resto della compagnia politica e giornalistica che confonde la pace con la resa alla legge del più forte, e suona più o meno così: quanti ospedali, quante scuole, quante strade, ponti, treni potremmo finanziare con i soldi spesi per le armi? Che si tratti di armi da consegnare all’Ucraina o di investimenti nella nostra industria della difesa, il ritornello è sempre lo stesso. Ma è vero l’esatto contrario, come dimostra proprio quanto accaduto nella trattativa tra Unione europea e Stati Uniti sui dazi voluti da Donald Trump. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

