Laporta Ispra | One Health concetto di salute interconnesso e declinato al plurale

Roma, 18 nov. (Adnkronos) - "La salute non può essere vista come un concetto isolato ma è il risultato di un equilibrio complesso, difficile da raggiungere, tra fattori umani, animali e ambientali che poi è il percorso One Health". Così Stefano Laporta, presidente Ispra, nel suo intervento a 'Salute e benessere come priorità sociale', evento di apertura della Social Sustainability Week che si è svolto questa mattina presso il Palazzo dell'Informazione a Roma. "Il tema della sostenibilità, quindi della salute e del benessere anche intesa dal punto di vista sociale, è un tema che implica relazioni tra la salute delle popolazioni, dei loro animali e dell'ambiente in cui vivono. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Laporta (Ispra): "One Health concetto di salute interconnesso e declinato al plurale"

Altre letture consigliate

Le conclusioni della SG Cisl alla giornata del Coord. Nazionale Donne e Pari Opp. @fircisl : “Violenza di genere e culture di guerra. La ricerca come via per la pace”, in l’ISPRA. “La ricerca semina dialogo, la guerra paura e distruzione” #MaratonaperlaPace @ Vai su X

ISPRA TV - facebook.com Vai su Facebook

Laporta (Ispra): "One Health concetto di salute interconnesso e declinato al plurale" - 'La salute non può essere vista come un concetto isolato ma è il risultato di un equilibrio complesso, difficile da raggiungere, tra fattori umani, animali e ambientali che poi è il percorso One Healt ... Segnala adnkronos.com

Dissesto idrogeologico, Laporta (Ispra): lavorare su conoscenza - "Bisogna continuare a lavorare sulla conoscenza e questo noi lo stiamo facendo anche grazie alla pubblicazione di questi rapporti, bisogna lavorare molto sulla prevenzione, ... Secondo notizie.tiscali.it

One Health/ Per l'Ispra laboratori di ricerca presso Fondazione Santa Lucia Ircss e progetti comuni anche nel Pnrr - «Oggi si mettono a fattor comune due eccellenze, quella del centro di ricerca della Fondazione Santa Lucia e quella dell’Ispra che è la nostra guida scientifica in materia ambientale. Secondo ilsole24ore.com