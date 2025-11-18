Un anconetano sul tetto d’Europa. Guglielmo Maria Vespignani, conosciuto sul ring come Nico Narciso, ha portato l’Italia alla conquista della Coupe d’Europe 2025 della World Catch League, il più importante riconoscimento continentale della stagione di wrestling. L’impresa è arrivata sabato scorso a Bruxelles, dove il wrestler dorico, già due volte campione italiano e con oltre dieci anni di carriera internazionale alle spalle, ha prevalso in un match a cinque contendenti di fronte a oltre mille spettatori. La sfida ha visto in pedana alcuni dei nomi più imponenti del circuito: il portoghese Tyson Dos Santos, il francese Heracles – insieme quasi 300 chili – il belga Aaron Rammy e l’olandese Axl Star, schienato da Narciso nella mossa decisiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’anconetano Vespignani sale sul tetto d’Europa