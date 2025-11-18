L’Ambrogino al Parco Nord | Che orgoglio

Ambrogino d’Oro al Parco Nord Milano, nel 50° anniversario di fondazione. È stato lo stesso Ente Parco Nord ad annunciare che il 7 dicembre gli sarà conferita una delle massime onorificenze del Comune di Milano alle persone, alle associazioni e alle realtà, che si sono distinte per il loro contributo alla vita sociale e civile. E il Parco Nord Milano, in questi 50 anni, ha dato prova di impegno, di lavoro e di visione verso il futuro costruendo, in un contesto urbanizzato come il Nord Milano, un polmone verde intercomunale grande ben 790 ettari tra prati, boschetti, laghetti, orti, corsi d’acqua e terreni agricoli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

