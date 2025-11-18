L’allarme del sindaco di Bologna per Virtus-Maccabi Tel Aviv | Non ci sono le condizioni cambiamo data e luogo

“Come sindaco della città voglio ribadire la mia forte preoccupazione per lo svolgimento della partita Virtus-Maccabi prevista al PalaDozza per il prossimo 21 novembre”. C osì Matteo Lepore, sindaco di Bologna, in una nota ufficiale a tre giorni dal match di Eurolega previsto tra la Virtus Bologna e il Maccabi Tel Aviv, società di basket israeliana. “Non ci sono le condizioni di ordine pubblico, a mio avviso, per gestire con serenità tale evento. I rischi per l’incolumità dei cittadini, i negozi e la città sono altissimi” aggiunge ancora il primo cittadino del capoluogo emiliano. A preoccupare è la gestione dell’ordine pubblico, viste le manifestazioni di protesta annunciate proprio per venerdì. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’allarme del sindaco di Bologna per Virtus-Maccabi Tel Aviv: “Non ci sono le condizioni, cambiamo data e luogo”

