L’acqua prima o poi finisce evitiamo gli sprechi A Napoli un convegno culturale per la tutela di un bene primario

Lifeandnews.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’acqua, bene essenziale per la vita e per lo sviluppo dei popoli, oggi rischia di diventare una risorsa sempre più scarsa e mal gestita. Il cambiamento climatico, gli sprechi quotidiani, l’urbanizzazione selvaggia e una scarsa cultura della sostenibilità mettono a repentaglio un patrimonio che dovrebbe invece essere tutelato come bene comune dell’umanità. Nello storico Palazzo . 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

l8217acqua prima o poi finisce evitiamo gli sprechi a napoli un convegno culturale per la tutela di un bene primario

© Lifeandnews.it - L’acqua prima o poi finisce, evitiamo gli sprechi. A Napoli un convegno culturale per la tutela di un bene primario

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: L8217acqua Prima Finisce Evitiamo