laboratorio per giovani artigiani alla stamperia pascucci

Venerdì l’antica Stamperia Pascucci ha ospitato per un’intera giornata 28 studenti della classe 4N, indirizzo Scultura, del Liceo Artistico “F. Arcangeli” di Bologna, dando ufficialmente avvio a un nuovo percorso formativo dedicato alle tecniche di intaglio e stampa su tessuto. L’obiettivo è offrire ai ragazzi un’esperienza concreta e creativa dell’intaglio ligneo applicato alla stampa su stoffa, grazie alla collaborazione con una delle eccellenze italiane del settore. Il progetto, pensato come un vero viaggio dentro la tradizione xilografica romagnola, si articola in quattro fasi: visita e laboratorio introduttivo presso la Bottega Pascucci; progettazione in aula del decoro da realizzare su tessuto; intaglio delle matrici xilografiche in laboratorio scolastico, stampa del prototipo su stoffa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

