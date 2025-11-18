Laboratorio di elettrofisiologia | Una delle eccellenze della sanità

Quasi 5.000 procedure in dieci anni, 600 solo nel 2024, e 2.300 visite ambulatoriali annue: sono i numeri dell’attività di elettrofisiologia dell’Ast di Ascoli, che ieri mattina ha inaugurato il nuovo laboratorio dell’ ospedale Mazzoni, intitolato al cardiologo e fisiologo ascolano Luigi Luciani. Alla cerimonia hanno partecipato l’assessore regionale alla sanità Paolo Calcinaro, il sindaco Marco Fioravanti e la nipote di Luciani, Lucia Luciani Cardarelli. Presenti anche il direttore generale Antonello Maraldo, il direttore sanitario Maria Bernadette Di Sciascio, il primario di cardiologia Pierfrancesco Grossi e il responsabile dell’elettrofisiologia Procolo Marchese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

