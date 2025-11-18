La Viterbese ha 308mila euro di debiti Salaris | Camilli ha chiesto i documenti degli ultimi 5 anni
Nubi sulla Viterbese che il presidente Paolo Salaris ha cercato di allontanare con il ritorno in conferenza stampa dopo diverse settimane di silenzio. Dalla trattativa di cessione della società a Piero Camilli, a quella "mai del tutto iniziata" con Alessio Bizzaglia (patron del Pomezia) fino allo. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Viterbese, successo prezioso per 1-0 sul campo della Romulea - Il gol della vittoria arriva nella ripresa grazie ad un tiro all'incrocio dei pali di Iurato, ben servito da uno scarico ... Come scrive ilmessaggero.it
Viterbese, Romano: "La vittoria è diventata necessaria. Spero si sblocchino gli attaccanti" - Marco Arturo Romano, presidente della Viterbese, ha voluto così dare la carica alla sua squadra attraverso le colonne de Il ... Si legge su m.tuttomercatoweb.com
Viterbese, i giocatori chiedono gli stipendi arretrati. La società ha un mese di tempo - La società laziale ha, infatti, scelto di proseguire le sedute della prima squadra in attesa di sapere le motivazioni per ... Come scrive m.tuttomercatoweb.com