La vita colorata di Miki Lovisolo
Tra colori e solidarietà (e un’asta benefica), l’Associazione “Volere la luna” ospita la mostra del giovane artista torinese Michele – Miki Lovisolo Fino al 22 novembre Chissà se a metterci lo zampino è stato il caso o, al contrario, l’evento espositivo dedicato a Michele (Miki) Lovisolo ha trovato una perfetta regia (che di più non . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
