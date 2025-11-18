La Vita Circolare del tuo Smartphone | Vignola affronta l' impatto dei RAEE con l' attivista Giovanni Mori
In occasione della Settimana Europea per la riduzione dei rifiuti, il Comune di Vignola, in collaborazione con Ceas Valle del Panaro, l’associazione Ekonvoi e l’emporio solidale Eko, promuove il convegno dal titolo “La vita circolare del tuo smartphone”, incentrato sull’impatto ambientale dei. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Approfondisci con queste news
refurbed. . Björn non ha ancora disfatto la valigia... ma si sente già a casa. È qui per raccontarci le sue (imperfette) avventure di vita circolare, quelle che nascono dalle piccole scelte di ogni giorno e dalla sua nuova routine di casa refurbed. Lascia un fi - facebook.com Vai su Facebook
Vignola, la vita circolare di smartphone e tablet con il divulgatore Giovanni Mori - In occasione della Settimana Europea per la riduzione dei rifiuti, il Comune di Vignola, in collaborazione con Ceas Valle del Panaro, l’associazione Ekonvoi e l’emporio solidale Eko, promuove il conve ... Come scrive sassuolo2000.it
5 consigli per allungare la vita al tuo smartphone - Come allungare la vita al proprio smartphone, evitando di sostituirlo troppo spesso e comprometterne le funzionalità? Scrive vanityfair.it
Stop! Stai uccidendo la batteria: i 5 errori quotidiani che accorciano la vita del tuo smartphone (occhio al N. 5!) - Questi 5 errori quotidiani che accorciano la vita del tuo smartphone, così uccidi la tua batteria: a cosa fare attenzione. blitzquotidiano.it scrive