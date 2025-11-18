La Vita Circolare del tuo Smartphone | Vignola affronta l' impatto dei RAEE con l' attivista Giovanni Mori

In occasione della Settimana Europea per la riduzione dei rifiuti, il Comune di Vignola, in collaborazione con Ceas Valle del Panaro, l’associazione Ekonvoi e l’emporio solidale Eko, promuove il convegno dal titolo “La vita circolare del tuo smartphone”, incentrato sull’impatto ambientale dei. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

