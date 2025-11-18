La Virtus vola con Alston Jr! Treviso ko 101-79 | gli highlights

La Virtus rispetta il pronostico e batte con tranquillità l'Universo Treviso ultima in classifica. Grande prestazione di Alston Jr. con 25 punti che rilancia Bologna in vetta alla classifica insieme a Brescia con 14 punti. Guarda gli highlights del match. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

