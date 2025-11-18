La Verità | Così un consigliere di Mattarella vuole far cadere Giorgia Meloni

Il direttore de La Verità Maurizio Belpietro sostiene che un consigliere del presidente della Repubblica Sergio Mattarella vuole provare a fermare Giorgia Meloni. Secondo una fonte definita «più che autorevole» si tratta di Francesco Saverio Garofani. La vicenda parte da Mario Draghi. Nel 2021, in seguito alla caduta del governo Conte 2, invece di sciogliere il Parlamento, a Palazzo Chigi è stato nominato l’ex capo della Bce, rendendo normalmente accettabili esecutivi senza maggioranza politica, perché non votati dagli elettori. Adesso, a un anno e mezzo o poco più dal voto, alcuni «consiglieri di Sergio Mattarella», a quanto pare, «si agitano nella speranza di fare lo sgambetto » alla premier. 🔗 Leggi su Open.online

