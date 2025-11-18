La vera storia di Joseph H Pilates è svelata | al Palazzo del Turismo una conferenza con Javier Pérez Pont
Riccione si prepara ad accogliere Javier Pérez Pont, uno dei maggiori esperti internazionali sulla vita e sul pensiero di Joseph H. Pilates, il creatore del celebre metodo oggi praticato in tutto il mondo. Mercoledì 19 novembre, alle 18:30, il Palazzo del Turismo ospiterà una conferenza a. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
