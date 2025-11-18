La tumulazione dei resti è una forma di sepoltura Comune condannato dal Cga | no a revoca concessione cimiteriale

Palermotoday.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il diritto alla sepoltura, soprattutto quando riguarda la famiglia e i legami affettivi, “costituisce parte integrante dei diritti inviolabili della persona tutelati dall'articolo 2 della Costituzione”. Questo diritto protegge "non solo il corpo del defunto, ma anche il legame spirituale che. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

