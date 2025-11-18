La stretta di mano tra Vendola e Decaro | Con lui buon rapporto di amicizia

Il candidato presidente del centrosinistra alle Regionali di Puglia 2025, Antonio Decaro, ha partecipato a un incontro elettorale di Alleanza Verdi e Sinistra al teatro Abeliano di Bari, assieme ai leader di Avs, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. L'occasione ha visto la stretta di mano tra. 🔗 Leggi su Baritoday.it

