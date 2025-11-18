La strategia basata su Ethereum ETH premia SharpLink nel Q3 | ricavi +1.100% e utili di 104 milioni

SharpLink Gaming vola nel Q3 (+1.100%) grazie alla sua strategia di accumulo di Ethereum (ETH). La sua riserva record da 3 miliardi e nuovi investimenti su Linea spingono l’utile netto. La trasformazione di SharpLink Gaming da semplice società di videogiochi a potenza di tesoreria basata su criptovalute ha prodotto risultati finanziari sbalorditivi. La scommessa strategica . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

