La strategia basata su Ethereum ETH premia SharpLink nel Q3 | ricavi +1.100% e utili di 104 milioni

SharpLink Gaming vola nel Q3 (+1.100%) grazie alla sua strategia di accumulo di Ethereum (ETH). La sua riserva record da 3 miliardi e nuovi investimenti su Linea spingono l’utile netto. La trasformazione di SharpLink Gaming da semplice società di videogiochi a potenza di tesoreria basata su criptovalute ha prodotto risultati finanziari sbalorditivi. La scommessa strategica . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - La strategia basata su Ethereum (ETH) premia SharpLink nel Q3: ricavi +1.100% e utili di 104 milioni

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Ad Ecomondo 2025, Volvo Trucks ha svelato la propria strategia basata su pluralità tecnologica e collaborazione tra i brand del Gruppo per una mobilità sostenibile. Per la prima volta, lo stand ha ospitato Volvo Trucks, Volvo Construction Equipment, Volvo Ca - facebook.com Vai su Facebook

[…] La strategia spaziale nazionale è un piano d'azione basato su cinque assi: Accesso allo Spazio: la Francia e l'Europa devono mantenere il loro accesso autonomo allo Spazio; Ripensare il modello industriale e commerciale delle nostre industrie del se Vai su X

Ethereum batte Bitcoin al gioco di Wall Street: BitMine accumula ancora - BitMine si conferma così la più grande delle società quotate che stanno comprando $ETH a mercato tramite un veicolo quotato, con una distanza rispetto agli inseguitori che continua ad aumentare. Scrive criptovaluta.it

Tesorerie Ethereum: ARK Invest Acquista 240.507 Azioni di BitMine - 507 azioni di BitMine, segnalando un interesse istituzionale nei tesori di ethereum attraverso l'esposizione azionaria piuttosto che tramite ETH diretto. msn.com scrive

Perché dicembre potrebbe essere il mese che farà decollare Ethereum - Ethereum sta entrando in una fase cruciale della sua evoluzione tecnologica, e il mese di dicembre potrebbe rappresentare un punto di svolta. Secondo borsainside.com