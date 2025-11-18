La storia segreta di Francia–Irlanda | la mano di Henry e la rabbia di Given un errore che cambiò il calcio
Il 18 novembre 2009 si giocò Francia–Irlanda: una notte, un gesto e due destini che si intrecciano per sempre come quelli di Henry e Given al centro di uno degli episodi più discussi del calcio moderno. 🔗 Leggi su Fanpage.it
