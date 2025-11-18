La storia delle gemelle Kessler icone di emancipazione e audacia | mostravano le gambe in TV e indossavano minigonne attillate sfidando la censura senza volgarità

Lo scrittore Ennio Flaiano le definì: “Due paia di gambe con una testa sola”, sottolineando la loro unicità e simbiosi artistica. Nella loro vita privata non si sono mai sposate per restare indipendenti Le gemelle Alice ed Ellen Kessler sono state simbolo di eleganza, modernità e rivoluzione. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - La storia delle gemelle Kessler, icone di emancipazione e audacia: mostravano le gambe in TV e indossavano minigonne attillate sfidando la censura senza volgarità

