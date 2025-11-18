La storia delle Ferrovie dello Stato si intreccia con quella dell’Italia | la mostra a Roma
Il racconto della storia d’Italia attraverso la suggestiva e inedita prospettiva delle Ferrovie dello Stato. La rete ferroviaria, con le sue continue innovazioni, ha da sempre unito il nostro Paese, da Nord a Sud, e ha accompagnato l’evoluzione e le tappe più significative della nostra storia. Questo l’intento della ricca mostra Le ferrovie d’Italia (1861-2025). Dall’unità nazionale alle sfide del futuro, promossa dal VIVE – Vittoriano e Palazzo Venezia in collaborazione con il Gruppo FS Italiane. Ospitata nella Sala Zanardelli del Vittoriano e nel Giardino grande di Palazzo Venezia a Roma, la mostra offre un itinerario interdisciplinare che intreccia storia, politica, arti e innovazione. 🔗 Leggi su Tpi.it
