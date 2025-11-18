La scrittura come momento di scoperta del sè Astrid Valeck presenta Bambini autobiografi
Giovedì 20 novembre, alle ore 17.30, l’Istituto Comprensivo n. 8 “Camelia Matatia” di Forlì ospiterà la presentazione del libro “Bambini autobiografi” di Astrid Valeck, un invito a scoprire come la scrittura di sé possa diventare un linguaggio di crescita, ascolto e meraviglia.A introdurre e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
«Le parole possono cambiare il mondo» Il 30 ottobre le Classi Quinte hanno incontrato il Premio “Giorgio Lago”, un momento che da anni unisce la nostra scuola alla grande scrittura. Tema 2025: “Olimpiadi, sfida di pace” ? — perché anche la penna può es - facebook.com Vai su Facebook