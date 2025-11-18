La ruota della fortuna Riccardo vince oltre 410 mila euro

(Adnkronos) – Con la vittoria da 200 mila euro, Riccardo si conferma il concorrente da record de La Ruota della Fortuna, il game show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti. Nella puntata andata in onda ieri, lunedì 17 novembre, il campione è tornato alla ‘Ruota delle Meraviglie’ e ha indovinato al primo tentativo, con . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

