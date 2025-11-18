La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato l' allerta meteo

Avellinotoday.it | 18 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha prorogato la vigente allerta meteo di livello Giallo per temporali fino alle 14 di domani, mercoledì 19 novembre. Proseguiranno, infatti, le precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

protezione civile regione campaniaPiogge e temporali, prorogata allerta meteo gialla sulla Campania - La Protezione Civile della Regione ha prorogato la vigente allerta meteo di livello Giallo fino alle 14 di domani, mercoledì 19 novembre. Secondo ilgiornalelocale.it

protezione civile regione campaniaAllerta meteo di livello giallo in molte aree della Campania - Prime conseguenze dell'ondata di maltempo che si sta abbattendo su alcune zone della regione: allagamenti sono segnalati nel Casertano, nei dintorni della zona villaggio Coppola in particolare. Segnala rainews.it

protezione civile regione campaniaAllerta meteo in Campania, temporali e rischio idrogeologico tra oggi e domani - Allerta meteo in Campania fino alle 23:59 di martedì 18 novembre: temporali intensi, rischio idrogeologico e raccomandazioni della Protezione Civile ... Da 2anews.it

Cerca Video su questo argomento: Protezione Civile Regione Campania