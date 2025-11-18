La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato l' allerta meteo

La Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha prorogato la vigente allerta meteo di livello Giallo per temporali fino alle 14 di domani, mercoledì 19 novembre. Proseguiranno, infatti, le precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Sinnai, il Consiglio comunale vota l'aggiornamento del Piano comunale di Protezione civile Vai su X

? , ? La Protezione Civile della Regione Campania, in base alle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di - facebook.com Vai su Facebook

Piogge e temporali, prorogata allerta meteo gialla sulla Campania - La Protezione Civile della Regione ha prorogato la vigente allerta meteo di livello Giallo fino alle 14 di domani, mercoledì 19 novembre. Secondo ilgiornalelocale.it

Allerta meteo di livello giallo in molte aree della Campania - Prime conseguenze dell'ondata di maltempo che si sta abbattendo su alcune zone della regione: allagamenti sono segnalati nel Casertano, nei dintorni della zona villaggio Coppola in particolare. Segnala rainews.it

Allerta meteo in Campania, temporali e rischio idrogeologico tra oggi e domani - Allerta meteo in Campania fino alle 23:59 di martedì 18 novembre: temporali intensi, rischio idrogeologico e raccomandazioni della Protezione Civile ... Da 2anews.it