La prima occhiata a punisher e spider man in brand new day aumenta le possibilità di uno scontro con l’hulk che ci aspettiamo

anticipazioni sul film Spider-Man: Brand New Day e prime immagini dei personaggi principali. Il nuovo film dell’ universo cinematografico Marvel introdurrà per la prima volta l’incontro tra Spider-Man e il Punisher. Le recenti foto di scena e le anticipazioni alimentano l’aspettativa di scene d’azione coinvolgenti, in particolare un atteso confronto tra i due iconici personaggi. La crescita del cast, che comprende anche personaggi noti del MCU, permette di immaginare un’ulteriore evoluzione rispetto alle storie precedenti e suggerisce possibili alleanze o scontri imminenti. prime immagini di Spider-Man e Punisher nel set di Brand New Day. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - La prima occhiata a punisher e spider man in brand new day aumenta le possibilità di uno scontro con l’hulk che ci aspettiamo

