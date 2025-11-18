La Pennicanza Fiorello punzecchia Favino | Ostaggio per due ore
"C’è gente nel mondo che soffre. Ma lui ieri ha sofferto troppo: è stato ostaggio per due ore della Gialappa’s Band! Ognuno di loro gli faceva fare una gag, una dietro l’altra! Quando è uscito, distrutto, ha dichiarato: ‘Per favore. aumentate i tagli al cinema!’": Fiorello ha aperto la puntata de La Pennicanza, il suo programma in onda su Rai Radio2, scherzando su Pierfrancesco Favino. Poi ha ironizzato sui mille impegni dell'attore, mostrando una sua finta agenda passatagli dall’agente: "Alle 7 tour dei campanelli con i Testimoni di Geova, alle 9 presentazione del film a Belluno, alle 9:10 a Lecce, alle 9:30 a Nuoro e alle 10 diretta televisiva con Ceramicanda. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
